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06 марта 2020, 19:22

В Олешках снова избили депутата райсовета Чухалова

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06 марта 2020, 19:22
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На Херсонщине полиция устанавливает обстоятельства нанесения телесных повреждений депутату одного из районных советов
Фото: pexels
На Херсонщине полиция устанавливает обстоятельства нанесения телесных повреждений депутату одного из районных советов

Происшествие произошло вчера ночью в с. Олешки возле супермаркета "АТБ", сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.

В дежурную часть полиции обратился 38-летний местный житель, депутат районного совета от одной из политических партий.

Мужчина сообщил, что его знакомый причинил ему телесные повреждения.

По информации местных СМИ, пострадавшим оказался депутат Роман Чухалов, которого в прошлом году побил Евгений Рищук – экс-заместитель главы облгосадминистрации.

По словам депутата, 4 марта около 22:30 он сидел в своем автомобиле возле магазина "АТБ" в микрорайоне "Житлоселище".

Водительское стекло было опущено. В это время к машине подошел нетрезвый 38-летний мужчина, который в свое время учился с заявителем в одном учебном заведении.

Знакомый давно относился к депутату с неприязнью. На этой почве между нимм возникла ссора, мужчина через открытое окно ударил депутата ногой в голову.

По данному факту проводится досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".

Подозреваемый рассказал полицейским, что действительно в тот вечер общался с депутатом. Однако мужчина отрицает, что избил потерпевшего.


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