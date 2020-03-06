В Олешках снова избили депутата райсовета Чухалова
Происшествие произошло вчера ночью в с. Олешки возле супермаркета "АТБ", сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.
В дежурную часть полиции обратился 38-летний местный житель, депутат районного совета от одной из политических партий.
Мужчина сообщил, что его знакомый причинил ему телесные повреждения.
По информации местных СМИ, пострадавшим оказался депутат Роман Чухалов, которого в прошлом году побил Евгений Рищук – экс-заместитель главы облгосадминистрации.
По словам депутата, 4 марта около 22:30 он сидел в своем автомобиле возле магазина "АТБ" в микрорайоне "Житлоселище".
Водительское стекло было опущено. В это время к машине подошел нетрезвый 38-летний мужчина, который в свое время учился с заявителем в одном учебном заведении.
Знакомый давно относился к депутату с неприязнью. На этой почве между нимм возникла ссора, мужчина через открытое окно ударил депутата ногой в голову.
По данному факту проводится досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".
Подозреваемый рассказал полицейским, что действительно в тот вечер общался с депутатом. Однако мужчина отрицает, что избил потерпевшего.
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