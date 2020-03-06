В Олешках знову побили депутата райради Чухалова
Пригода сталася вчора вночі в Олешках біля супермаркету АТБ, повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції області.
В чергову частину Олешківського відділення поліції звернувся 38-річний місцевий мешканець – депутат районної ради від однієї з політичних партій.
Чоловік повідомив, що його знайомий спричинив йому тілесні ушкодження.
За інформацією місцевих ЗМІ, постраждалим виявився депутат Роман Чухалов, якого минулого року побив Євген Рищук – екс-заступник голови облдержадміністрації.
За словами депутата, 4 березня близько 22:30 він знаходився в своєму автомобілі біля магазину "АТБ" на мікрорайоні "Житлоселище".
Водійське скло було опущено. В цей час до автомобіля підійшов нетверезий 38-річний чоловік, який свого часу навчався із заявником в одному навчальному закладі.
Знайомий здавна відносився до депутата із неприязню. На цьому грунті між чоловіками виникла сварка, чоловік через відчинене вікно вдарив депутата ногою в голову.
За даним фактом Олешківським відділенням поліції проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України "Умисне легке тілесне ушкодження".
Підозрюваний розповів поліцейським, що дійсно того вечора спілкувався з депутатом. Однак чоловік заперечує, що побив потерпілого.
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