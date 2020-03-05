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05 марта 2020, 18:56 5

У советницы мэра Херсона провели обыск

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05 марта 2020, 18:56 5
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В четверг, 5 марта, правоохранители провели обыск в кабинете советницы мэра Херсона Елены Мазур
Фото: Facebook
В четверг, 5 марта, правоохранители провели обыск в кабинете советницы мэра Херсона Елены Мазур

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

По информации херсонских изданий, обыск проходил на основании определении Цюрупинского районного суда и касается производства по действиям КП "Херсонский городской центр земельно-имущественных отношений”, которым еще недавно руководила Мазур.

Бывшую директора КП подозревают в заключении фиктивных договоров и растрате бюджетных средств. Так, речь идет о договоре на оказание юридических услуг с адвокатским объединением "Константа", которое представляет депутат горсовета Дмитрий Ильченко.

Как сообщает Хеосон.online, адвокатское объединение получило 180 тыс грн от КП. Заключали договор между КП и адвокатской конторой в то время, когда директором была внефракционная депутат Елена Мазур. Этот договор она не публиковала в системе Прозорро и судя по всему, никаких услуг адвокаты КП не предоставляли.

Позже депутат горсовета и в то же время адвокат Мазур Дмитрий Ильченко опубликовал в соцсети Facebook пост, где разъяснил данную ситуацию.

По его словам, следователь отправил запросы в одно из коммунальных предприятий города с целью получения некоторых финансово-хозяйственных документов. Директор предприятия подготовила ответ со всеми документами, но вместо того, чтобы отправить пакет - передала их в горисполком. Это было связано с тем, что запрос зашел через горисполком - и ответ тоже должен был пройти через горисполком.

"Из-за этой бюрократии следователь не получил ответ вовремя и подал ходатайство об обыске. В самом начале обыска Мазур выдала следователю уже подготовленный для него пакет документов. Поскольку решение на обыск уже была выдано - кабинет все равно был осмотрен. В процессе обыска были найдены 50 копеек. Изъяты не были",- написал адвоват.

Кроме тог, он добавил, что Елена Мазур имеет статус свидетеля, равно как и директор предприятия.

"Обыск - это признак успеха", - подписал фото адвокат.


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