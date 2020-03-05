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05 березня 2020, 18:56 5

У радника мера Херсона провели обшук

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05 березня 2020, 18:56 5
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У четвер, 5 березня, правоохоронці провели обшук в кабінеті радника мера Херсона Олени Мазур
Фото: Facebook
У четвер, 5 березня, правоохоронці провели обшук в кабінеті радника мера Херсона Олени Мазур

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

За інформацією херсонських видань, обшук проходив на підставі визначення Цюрупинського районного суду і стосується провадження по справі КП "Херсонський міський центр земельно-майнових відносин", яким нещодавно керувала Мазур.

Колишню директорку КП підозрюють в укладанні фіктивних договорів і розтраті бюджетних коштів. Так, мова йде про договір на надання юридичних послуг з адвокатським об'єднанням "Константа", яке представляє депутат міськради Дмитро Ільченко.

Як повідомляє Хеосон.online, адвокатське об'єднання отримало 180 тис грн від КП. Укладали договір між КП і адвокатською конторою в той час, коли директором була позафракційна депутатка Олена Мазур. Цей договір вона не публікувала в системі Прозорро і судячи з усього, ніяких послуг адвокати КП не надавали.

Пізніше депутат міськради і в той же час адвокат Мазур Дмитро Ільченко опублікував в соцмережі Facebook пост, де роз'яснив дану ситуацію.

За його словами, слідчий відправив запити в одне з комунальних підприємств міста з метою отримання деяких фінансово-господарських документів. Директор підприємства підготувала відповідь з усіма документами, але замість того, щоб відправити пакет - передала їх у міськвиконком. Це було пов'язано з тим, що запит зайшов через міськвиконком - і відповідь теж повинна пройти через міськвиконком.

"Через цю бюрократію слідчий не отримав відповідь вчасно і подав клопотання про обшук. На початку обшуку Мазур видала слідчому вже підготовлений для нього пакет документів. Оскільки рішення на обшук вже було видано - кабінет все одно був оглянутий. У процесі обшуку були знайдені 50 копійок. Вилучені не були",- написав адвоват.

Крім того, він додав, що Олена Мазур має статус свідка, так само як і директор підприємства.

"Обшук - це ознака успіху", - підписав фото адвокат.


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