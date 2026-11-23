В Запорожье в результате атаки FPV-дрона пострадала женщина
Утром 23 ноября российские войска атаковали FPV-дроном Космический район Запорожья
Об этом сообщил в.и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.
В результате удара ранения получила женщина.
Пострадавшей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Других подробностей атаки пока нет.
Напомним, в Дымере Киевской области количество погибших в результате российской атаки возросло до 10 человек. Спасатели деблокировали из-под завалов тело одной женщины.
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