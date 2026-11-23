Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил в.и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.

В результате удара ранения получила женщина.

Пострадавшей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Других подробностей атаки пока нет.

Напомним, в Дымере Киевской области количество погибших в результате российской атаки возросло до 10 человек. Спасатели деблокировали из-под завалов тело одной женщины.