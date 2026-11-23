Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 2471 захватчика, пять танков, 18 бронемашин, 70 артиллерийских систем, три РСЗО, одно средство ПВО, а также 651 единицу автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 23.11.26 ориентировочно составили:

Напомним, в течение 20 ноября и в ночь на 21 ноября Силы обороны Украины поразили склад боеприпасов, два пункта управления российских войск и автомобильный мост через Северский Донец.