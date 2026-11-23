Российская армия потеряла за сутки в Украине почти 2500 военных
Силы обороны продолжают наносить значительные потери российской оккупационной армии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 2471 захватчика, пять танков, 18 бронемашин, 70 артиллерийских систем, три РСЗО, одно средство ПВО, а также 651 единицу автомобильной техники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 23.11.26 ориентировочно составили:
Напомним, в течение 20 ноября и в ночь на 21 ноября Силы обороны Украины поразили склад боеприпасов, два пункта управления российских войск и автомобильный мост через Северский Донец.
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