На Днепропетровщине из-за атак дронов повреждены дома и инфраструктура: есть пострадавшие
В ночь на 23 ноября российские войска более 10 раз атаковали беспилотниками два района Днепропетровской области
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В Днепре в результате атаки повреждена транспортная инфраструктура. Ранения получили женщины в возрасте 27 и 59 лет. Обе госпитализированы в состоянии средней тяжести.
В Сурско-Литовской громаде Днепровского района поврежден частный дом. Также возник пожар.
В Никопольщине российские войска атаковали Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую громады. Повреждены учебное заведение, многоквартирный дом и инфраструктура.
Напомним, утром 22 ноября в Новослободской громаде Сумской области в результате взрыва вражеского беспилотника погиб 14-летний подросток.