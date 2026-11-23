Фото: ОВА

В ночь на 23 ноября российские войска более 10 раз атаковали беспилотниками два района Днепропетровской области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Днепре в результате атаки повреждена транспортная инфраструктура. Ранения получили женщины в возрасте 27 и 59 лет. Обе госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В Сурско-Литовской громаде Днепровского района поврежден частный дом. Также возник пожар.

В Никопольщине российские войска атаковали Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую громады. Повреждены учебное заведение, многоквартирный дом и инфраструктура.

Напомним, утром 22 ноября в Новослободской громаде Сумской области в результате взрыва вражеского беспилотника погиб 14-летний подросток.