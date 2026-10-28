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28 октября 2026, 07:23

На Запорожье из-за вражеских атак ранены два человека: за сутки – 846 ударов

28 октября 2026, 07:23
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Фото: Совет обороны Запорожской области
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 846 ударов по 41 населенному пункту Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак по Запорожскому району ранены два человека.

Российские войска совершили 17 авиаударов по Камышевахе, Веселянке, Новорозовке, Новотроицкому, Желтой Круче, Листовке, Ясной Поляне, Сергеевке, Орехове, Преображенке, Горьком, Новоселовке и Копанях.

Также зафиксировано 619 атак беспилотниками разных модификаций, преимущественно FPV-дронами. Под ударами оказались Запорожье и ряд населенных пунктов области.

Кроме того, российские войска четырежды обстреляли регион из реактивных систем залпового огня. Еще 206 артиллерийских ударов пришлись на прифронтовые населенные пункты.

За сутки поступило 69 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, ночью 28 октября российские войска атаковали Основанский район Харькова реактивным беспилотником. Ранены пять мирных жителей, среди которых – 4-летний ребенок. Удар вызвал масштабный пожар на площади 2500 кв. м.

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