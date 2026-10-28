На Запорожье из-за вражеских атак ранены два человека: за сутки – 846 ударов

Фото: Совет обороны Запорожской области

За прошедшие сутки российские войска нанесли 846 ударов по 41 населенному пункту Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак по Запорожскому району ранены два человека.

Российские войска совершили 17 авиаударов по Камышевахе, Веселянке, Новорозовке, Новотроицкому, Желтой Круче, Листовке, Ясной Поляне, Сергеевке, Орехове, Преображенке, Горьком, Новоселовке и Копанях.

Также зафиксировано 619 атак беспилотниками разных модификаций, преимущественно FPV-дронами. Под ударами оказались Запорожье и ряд населенных пунктов области.

Кроме того, российские войска четырежды обстреляли регион из реактивных систем залпового огня. Еще 206 артиллерийских ударов пришлись на прифронтовые населенные пункты.

За сутки поступило 69 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, ночью 28 октября российские войска атаковали Основанский район Харькова реактивным беспилотником. Ранены пять мирных жителей, среди которых – 4-летний ребенок. Удар вызвал масштабный пожар на площади 2500 кв. м.