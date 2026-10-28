Фото: ОВА

С вечера и ночью 28 октября российские войска более 10 раз атаковали четыре района Днепропетровской области. Били беспилотниками, артиллерией, авиабомбой и ракетой

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Днепровском районе в результате ударов повреждена инфраструктура.

В Синельниковском районе россияне атаковали Дубовиковскую громаду. Там поврежден частный дом.

На Никопольщине под ударами оказались Никополь, Марганецкая и Красногригорьевская громады. Повреждено общежитие учебного заведения, возник пожар.

В Каменском районе российские войска били по инфраструктуре Пятихатской и Верховцевской громад.

Напомним, ночью 28 октября российские войска атаковали Основанский район Харькова реактивным беспилотником. Ранены пять мирных жителей, среди которых – 4-летний ребенок. Удар нанес масштабный пожар площадью 2500 кв. м.