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28 октября 2026, 07:43

Последствия обстрелов на Днепропетровщине: повреждены общежитие, дом и инфраструктура

28 октября 2026, 07:43
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Фото: ОВА
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С вечера и ночью 28 октября российские войска более 10 раз атаковали четыре района Днепропетровской области. Били беспилотниками, артиллерией, авиабомбой и ракетой

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Днепровском районе в результате ударов повреждена инфраструктура.

В Синельниковском районе россияне атаковали Дубовиковскую громаду. Там поврежден частный дом.

На Никопольщине под ударами оказались Никополь, Марганецкая и Красногригорьевская громады. Повреждено общежитие учебного заведения, возник пожар.

В Каменском районе российские войска били по инфраструктуре Пятихатской и Верховцевской громад.

Напомним, ночью 28 октября российские войска атаковали Основанский район Харькова реактивным беспилотником. Ранены пять мирных жителей, среди которых – 4-летний ребенок. Удар нанес масштабный пожар площадью 2500 кв. м.

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