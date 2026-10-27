Кабмин выделил Харьковщине более 102 млн грн на укрепление обороноспособности

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Кабинет министров Украины выделил Харьковской областной военной администрации более 102,2 млн. грн. из резервного фонда государственного бюджета. Средства будут направлены на меры, связанные с укреплением обороноспособности государства

Об этом говорится в распоряжении правительства от 26 октября 2026 года №1118-р, обнародованном на Правительственном портале , передает RegioNews .

"Выделить Харьковской областной государственной администрации (для Харьковской областной военной администрации) 102 236,427 тыс. гривен для осуществления мер, связанных с укреплением обороноспособности государства", - говорится в документе.

Денежные средства выделяют на безвозвратной основе. Министерство финансов должно направить их на неотложные первоочередные меры в соответствии с утвержденным списком.

Харьковская ОГА должна до 29 декабря 2026 года отчитаться об использовании средств перед Министерством экономики и окружающей среды, Министерством финансов и Государственной казначейской службой.

Напомним, что Служба безопасности задержала в Херсоне вражеского агента , готовившего разведку для проникновения российских диверсионно-разведывательных групп на правобережье области.