Кабмин выделил Харьковщине более 102 млн грн на укрепление обороноспособности
Кабинет министров Украины выделил Харьковской областной военной администрации более 102,2 млн. грн. из резервного фонда государственного бюджета. Средства будут направлены на меры, связанные с укреплением обороноспособности государства
Об этом говорится в распоряжении правительства от 26 октября 2026 года №1118-р, обнародованном на Правительственном портале , передает RegioNews .
"Выделить Харьковской областной государственной администрации (для Харьковской областной военной администрации) 102 236,427 тыс. гривен для осуществления мер, связанных с укреплением обороноспособности государства", - говорится в документе.
Денежные средства выделяют на безвозвратной основе. Министерство финансов должно направить их на неотложные первоочередные меры в соответствии с утвержденным списком.
Харьковская ОГА должна до 29 декабря 2026 года отчитаться об использовании средств перед Министерством экономики и окружающей среды, Министерством финансов и Государственной казначейской службой.
Напомним, что Служба безопасности задержала в Херсоне вражеского агента , готовившего разведку для проникновения российских диверсионно-разведывательных групп на правобережье области.