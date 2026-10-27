Главарю "Востока" объявили подозрение за пытки гражданского в Мариуполе

Фото: Офис Генерального прокурора

В мае 2022 года во время оккупации Мариуполя российские военные задержали местного жителя, который ехал на велосипеде через блокпост. Мужчину доставили в военный штаб, где требовали признаться в причастности к "украинскому национализму"

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, 53-летний главарь батальона приставил пистолет ко лбу задержанного и потребовал, чтобы тот назвал себя бойцом "Азова". Когда мужчина отказался и ответил на украинском языке, подозреваемый избил его и приказал расстрелять.

Российские военные уже поставили потерпевшего к стене, однако выполнить приказ не успели: расстрел остановил представитель командования полка.

Впоследствии мужчину передали так называемому "МГБ ДНР". В настоящее время он находится на подконтрольной Украине территории.

После захвата Мариуполя подозреваемый получил от президента РФ должность заместителя начальника управления Росгвардии на оккупированной Донбассе и звание генерал-майора полиции.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры ему заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением - по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.