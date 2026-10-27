09:58  27 октября
В высокогорье Карпат выпал снег: засыпало Поп Иван и Драгобрат
09:40  27 октября
Кличко показал Южный мост в Киеве после ракетного удара РФ
12:39  27 октября
Нардеп Лариса Билозир развелась после 21 года брака
UA | RU
UA | RU
27 октября 2026, 15:59

Главарю "Востока" объявили подозрение за пытки гражданского в Мариуполе

27 октября 2026, 15:59
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

В мае 2022 года во время оккупации Мариуполя российские военные задержали местного жителя, который ехал на велосипеде через блокпост. Мужчину доставили в военный штаб, где требовали признаться в причастности к "украинскому национализму"

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, 53-летний главарь батальона приставил пистолет ко лбу задержанного и потребовал, чтобы тот назвал себя бойцом "Азова". Когда мужчина отказался и ответил на украинском языке, подозреваемый избил его и приказал расстрелять.

Российские военные уже поставили потерпевшего к стене, однако выполнить приказ не успели: расстрел остановил представитель командования полка.

Впоследствии мужчину передали так называемому "МГБ ДНР". В настоящее время он находится на подконтрольной Украине территории.

После захвата Мариуполя подозреваемый получил от президента РФ должность заместителя начальника управления Росгвардии на оккупированной Донбассе и звание генерал-майора полиции.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры ему заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением - по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подозрение пытки Мариуполь гражданские
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Оккупанты пытаются "прорваться": пограничники показали, как уничтожают штурмы врага
27 октября 2026, 17:35
Работала секретарем псевдоизбирательной комиссии: жители Херсона объявили подозрение
27 октября 2026, 17:32
В Ровно легковушка столкнулась с маршруткой: четверо травмированых
27 октября 2026, 17:16
Бросил гранату в группу людей в Херсоне: мужчину приговорили к 15 годам заключения
27 октября 2026, 16:57
Ножом в шею: в Киевской области женщина убила своего сожителя
27 октября 2026, 16:55
В Киевской области задержали троих фигурантов коррупционных дел: изъяли более 21 тысячи долларов
27 октября 2026, 16:45
Кабмин выделил Харьковщине более 102 млн грн на укрепление обороноспособности
27 октября 2026, 16:22
На Днепропетровщине будут судить мужчину, избившего мать до смерти
27 октября 2026, 15:46
Убытки на 3,9 млн грн из-за сжигания шин: в Киеве сообщили о подозрении директору
27 октября 2026, 15:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Остап Дроздов
Виктор Шлинчак
Виталий Шабунин
Все блоги »