Кабмін виділив Харківщині понад 102 млн грн на зміцнення обороноздатності

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Кабінет міністрів України виділив Харківській обласній військовій адміністрації понад 102,2 млн грн із резервного фонду державного бюджету. Кошти спрямують на заходи, пов’язані зі зміцненням обороноздатності держави

Про це йдеться в розпорядженні уряду від 26 жовтня 2026 року № 1118-р, оприлюдненому на Урядовому порталі, передає RegioNews .

"Виділити Харківській обласній державній адміністрації (для Харківської обласної військової адміністрації) 102 236,427 тис. гривень для здійснення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави", — зазначено в документі.

Кошти виділяють на безповоротній основі. Міністерство фінансів має спрямувати їх на невідкладні першочергові заходи відповідно до затвердженого переліку.

Харківська ОДА повинна до 29 грудня 2026 року прозвітувати про використання коштів перед Міністерством економіки та довкілля, Міністерством фінансів і Державною казначейською службою.

Нагадаємо, що Служба безпеки затримала у Херсоні ворожого агента, який готував розвідку для проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп на правобережжя області.