В Киевской области задержали троих фигурантов коррупционных дел: изъяли более 21 тысячи долларов

Фото: Киевская областная прокуратура

В Киевской области разоблачили двух работников филиала газораспределительной компании и директора коммунального предприятия, подозреваемых в получении неправомерной выгоды

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, два работника газораспределительной компании требовали у владельца жилого дома 3 тысячи долларов США. За эти деньги они обещали не составлять акт о нарушении правил эксплуатации газовых сетей и не отключать здание от газоснабжения.

В другом уголовном производстве подозревают директора коммунального предприятия. По версии следствия, он потребовал от представителя бизнеса 3 тысячи долларов за влияние на должностных лиц органов исполнительной власти.

За эту сумму директор КП обещал оказать содействие в согласовании необходимых документов и получении разрешения на вырубку зеленых насаждений в пределах населенного пункта. Кроме того, он уверял, что сможет повлиять на то, чтобы в случае выявления нарушений природоохранного законодательства соответствующие органы не принимали меры реагирования.

Всех троих фигурантов задержали при извлечении неправомерной выгоды. Им сообщили о подозрении. В зависимости от роли и участия действия подозреваемых квалифицировали по статьям 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом и 369-2 — злоупотребление влиянием.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли почти 22 тысячи долларов США, более 8,5 тысяч евро, 40 тысяч гривен, а также документацию и черновые записи.

Виновность подозреваемых должен установить суд.

Напомним, ранее на Волыни разоблачили заместителя начальника Западного межрегионального управления Гоструда. Он просил взятку за влияние на результаты расследования гибели работника на строительстве.