Фото: ГПСУ

Украинские пограничники нанесли удары по российским позициям на Южно-Слобожанском направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Во время боевой работы пограничники поразили четыре вражеских укрытия и четырех военнослужащих врага.

Напомним, в течение 25 октября и в ночь на 26 октября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд военных объектов российской армии: узел связи, склады и мастерскую БПЛА оккупантов.