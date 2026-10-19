В Житомирской области иномарка сбила пенсионера насмерть

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 17 октября около 11:00 на площади Советов в Черняхове. К сожалению, в результате аварии погиб человек

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

20-летний киевлянин был за рулем Hyundai. Он ехал по пешеходной зоне и сбил мужчину, который шел впереди в попутном направлении. К сожалению, в результате ДТП 70-летний местный житель погиб на месте. Водителю сообщили о подозрении.

"Согласно действующему законодательству, за совершенное подозреваемому грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на аналогичный срок или без такого", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Ровенской области в результате столкновения автомобиля Ford с мотоциклом Lifan травмировались 17-летний водитель мотоцикла и его 18-летняя пассажирка. Обоих госпитализировали. Девушка получила перелом ноги и черепно-мозговую травму, ей провели операцию.