В Харьковской области из-за российских атак пострадали 11 человек, среди них дети

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска обстреляли Харьков и 17 населенных пунктов Харьковской области. В результате атак пострадали 11 человек, в том числе двое детей

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, вблизи села Новая Александровка Великобурлукской общины ранения получил 49-летний мужчина, а 55-летняя женщина пережила острую реакцию на стресс.

В Старом Салтове ранены 58-летний мужчина и 56-летняя женщина. В селе Подвысокое Боровской общины пострадал 84-летний мужчина.

В Харькове острую реакцию на стресс зафиксировали у женщин 56 и 83 года.

В селе Пришиб Донецкой общины ранен 22-летний мужчина. Еще три человека – 39-летняя женщина, 12-летний мальчик и двухлетняя девочка – подверглись острой реакции на стресс.

В течение суток российские войска применили против Харьковщины разные виды вооружения, в частности:

три ракеты;

пять БпЛА типа "Герань-2";

два БпЛА типа "Ланцет";

три БпЛА типа "Молния";

восемь FPV-дронов;

94 беспилотника, тип которых устанавливают.

В результате обстрелов повреждено:

В Харькове многоквартирный дом.

многоквартирный дом. В Богодуховском районе гараж и автомобиль в селе Цаповка.

гараж и автомобиль в селе Цаповка. В Купянском районе автомобиль в Великом Бурлуке и два частных дома – в поселке Шевченково и селе Новостепановка.

автомобиль в Великом Бурлуке и два частных дома – в поселке Шевченково и селе Новостепановка. В Изюмском районе частный дом и учебное заведение в селе Пришиб, многоквартирный дом в поселке Боровая и еще два частных дома в Пришибе.

частный дом и учебное заведение в селе Пришиб, многоквартирный дом в поселке Боровая и еще два частных дома в Пришибе. В Харьковском районе два автомобиля – в селах Шелкоплясы и Черкасские Тишки.

два автомобиля – в селах Шелкоплясы и Черкасские Тишки. В Лозовском районе заведение здравоохранения в Лозовой, а также складское здание и два грузовика в Златополе.

заведение здравоохранения в Лозовой, а также складское здание и два грузовика в Златополе. В Чугуевском районе автомобиль в Старом Салтове и частный дом в селе Мартово.

Напомним, за прошедшие сутки на Сумщине под вражеским огнем оказались жилые дома, гражданский транспорт и инфраструктура. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок.