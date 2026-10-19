В Харьковской области из-за российских атак пострадали 11 человек, среди них дети
За прошедшие сутки российские войска обстреляли Харьков и 17 населенных пунктов Харьковской области. В результате атак пострадали 11 человек, в том числе двое детей
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, вблизи села Новая Александровка Великобурлукской общины ранения получил 49-летний мужчина, а 55-летняя женщина пережила острую реакцию на стресс.
В Старом Салтове ранены 58-летний мужчина и 56-летняя женщина. В селе Подвысокое Боровской общины пострадал 84-летний мужчина.
В Харькове острую реакцию на стресс зафиксировали у женщин 56 и 83 года.
В селе Пришиб Донецкой общины ранен 22-летний мужчина. Еще три человека – 39-летняя женщина, 12-летний мальчик и двухлетняя девочка – подверглись острой реакции на стресс.
В течение суток российские войска применили против Харьковщины разные виды вооружения, в частности:
- три ракеты;
- пять БпЛА типа "Герань-2";
- два БпЛА типа "Ланцет";
- три БпЛА типа "Молния";
- восемь FPV-дронов;
- 94 беспилотника, тип которых устанавливают.
В результате обстрелов повреждено:
- В Харькове многоквартирный дом.
- В Богодуховском районе гараж и автомобиль в селе Цаповка.
- В Купянском районе автомобиль в Великом Бурлуке и два частных дома – в поселке Шевченково и селе Новостепановка.
- В Изюмском районе частный дом и учебное заведение в селе Пришиб, многоквартирный дом в поселке Боровая и еще два частных дома в Пришибе.
- В Харьковском районе два автомобиля – в селах Шелкоплясы и Черкасские Тишки.
- В Лозовском районе заведение здравоохранения в Лозовой, а также складское здание и два грузовика в Златополе.
- В Чугуевском районе автомобиль в Старом Салтове и частный дом в селе Мартово.
Напомним, за прошедшие сутки на Сумщине под вражеским огнем оказались жилые дома, гражданский транспорт и инфраструктура. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок.