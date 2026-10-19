На Харківщині через російські атаки постраждали 11 людей, серед них діти
Протягом минулої доби російські війська обстріляли Харків і 17 населених пунктів Харківської області. Унаслідок атак постраждали 11 людей, зокрема двоє дітей
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, поблизу села Нова Олександрівка Великобурлуцької громади поранення дістав 49-річний чоловік, а 55-річна жінка пережила гостру реакцію на стрес.
У Старому Салтові поранено 58-річного чоловіка та 56-річну жінку. У селі Підвисоке Борівської громади постраждав 84-річний чоловік.
У Харкові гостру реакцію на стрес зафіксували у жінок віком 56 та 83 роки.
У селі Пришиб Донецької громади поранено 22-річного чоловіка. Ще троє людей – 39-річна жінка, 12-річний хлопчик і дворічна дівчинка – зазнали гострої реакції на стрес.
Протягом доби російські війська застосували проти Харківщини різні види озброєння, зокрема:
- три ракети;
- п’ять БпЛА типу "Герань-2";
- два БпЛА типу "Ланцет";
- три БпЛА типу "Молнія";
- вісім FPV-дронів;
- 94 безпілотники, тип яких встановлюють.
Внаслідок обстрілів пошкоджено:
- У Харкові багатоквартирний будинок.
- У Богодухівському районі гараж та автомобіль у селі Цапівка.
- У Куп'янському районі автомобіль у Великому Бурлуку та два приватні будинки – у селищі Шевченкове й селі Новостепанівка.
- В Ізюмському районі приватний будинок і навчальний заклад у селі Пришиб, багатоквартирний будинок у селищі Борова та ще два приватні будинки в Пришибі.
- У Харківському районі два автомобілі – у селах Шовкопляси та Черкаські Тишки.
- У Лозівському районі заклад охорони здоров’я в Лозовій, а також складську будівлю та дві вантажівки у Златополі.
- У Чугуївському районі автомобіль у Старому Салтові та приватний будинок у селі Мартове.
Нагадаємо, минулої доби на Сумщині під ворожим вогнем опинилися житлові будинки, цивільний транспорт та інфраструктура. Постраждали чотири людини, серед них дитина.