На Харківщині через російські атаки постраждали 11 людей, серед них діти

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, поблизу села Нова Олександрівка Великобурлуцької громади поранення дістав 49-річний чоловік, а 55-річна жінка пережила гостру реакцію на стрес.

У Старому Салтові поранено 58-річного чоловіка та 56-річну жінку. У селі Підвисоке Борівської громади постраждав 84-річний чоловік.

У Харкові гостру реакцію на стрес зафіксували у жінок віком 56 та 83 роки.

У селі Пришиб Донецької громади поранено 22-річного чоловіка. Ще троє людей – 39-річна жінка, 12-річний хлопчик і дворічна дівчинка – зазнали гострої реакції на стрес.

Протягом доби російські війська застосували проти Харківщини різні види озброєння, зокрема:

три ракети;

п’ять БпЛА типу "Герань-2";

два БпЛА типу "Ланцет";

три БпЛА типу "Молнія";

вісім FPV-дронів;

94 безпілотники, тип яких встановлюють.

Внаслідок обстрілів пошкоджено:

У Харкові багатоквартирний будинок.

багатоквартирний будинок. У Богодухівському районі гараж та автомобіль у селі Цапівка.

гараж та автомобіль у селі Цапівка. У Куп'янському районі автомобіль у Великому Бурлуку та два приватні будинки – у селищі Шевченкове й селі Новостепанівка.

автомобіль у Великому Бурлуку та два приватні будинки – у селищі Шевченкове й селі Новостепанівка. В Ізюмському районі приватний будинок і навчальний заклад у селі Пришиб, багатоквартирний будинок у селищі Борова та ще два приватні будинки в Пришибі.

приватний будинок і навчальний заклад у селі Пришиб, багатоквартирний будинок у селищі Борова та ще два приватні будинки в Пришибі. У Харківському районі два автомобілі – у селах Шовкопляси та Черкаські Тишки.

два автомобілі – у селах Шовкопляси та Черкаські Тишки. У Лозівському районі заклад охорони здоров’я в Лозовій, а також складську будівлю та дві вантажівки у Златополі.

заклад охорони здоров’я в Лозовій, а також складську будівлю та дві вантажівки у Златополі. У Чугуївському районі автомобіль у Старому Салтові та приватний будинок у селі Мартове.

Нагадаємо, минулої доби на Сумщині під ворожим вогнем опинилися житлові будинки, цивільний транспорт та інфраструктура. Постраждали чотири людини, серед них дитина.