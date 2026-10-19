Фото: полиция

Стражи порядка фиксируют последствия очередных ударов российских войск по Сумской области. Под вражеским огнем оказались жилые дома, гражданский транспорт и инфраструктура

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Ямпольской громаде в результате попадания вражеского дрона в автомобиль были травмированы три человека: 11-летний мальчик, 39-летний мужчина и 32-летняя женщина. Легковушка получила повреждения.

Кроме того, в больницу обратился 55-летний мужчина, получивший травмы во время удара БпЛА в Сумской громаде 17 октября.

В других громадах области в результате обстрелов повреждены нежилой дом, хозяйственная постройка, легковой и грузовой автомобили, многоквартирный дом, административное здание, линия электропередач и выбиты окна в общежитии.

Напомним, утром 19 октября российские войска совершили атаку на Днепр: разрушены дома, под завалами могут быть люди.