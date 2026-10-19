В результате вражеских обстрелов Сумщины пострадали четыре человека, среди них ребенок
Стражи порядка фиксируют последствия очередных ударов российских войск по Сумской области. Под вражеским огнем оказались жилые дома, гражданский транспорт и инфраструктура
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В Ямпольской громаде в результате попадания вражеского дрона в автомобиль были травмированы три человека: 11-летний мальчик, 39-летний мужчина и 32-летняя женщина. Легковушка получила повреждения.
Кроме того, в больницу обратился 55-летний мужчина, получивший травмы во время удара БпЛА в Сумской громаде 17 октября.
В других громадах области в результате обстрелов повреждены нежилой дом, хозяйственная постройка, легковой и грузовой автомобили, многоквартирный дом, административное здание, линия электропередач и выбиты окна в общежитии.
Напомним, утром 19 октября российские войска совершили атаку на Днепр: разрушены дома, под завалами могут быть люди.