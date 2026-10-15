У Харкові вбили кота та поклали тіло біля будинку

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У Харкові розслідують випадок жорстокого поводження з тваринами. Господарка знайшла тіло свого улюбленця з ранами

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Місцева жителька звернулась до поліції. Вона розповіла, що 12 жовтня випустила свого кота на прогулянку. Уже наступного ранку вона знайшла його тіло біля будинку.

"Для встановлення причини смерті призначено експертизу. Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події та встановлюють осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Івано-Франківщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти 59-річного місцевого жителя, який прив'язав собаку до автомобіля і тягнув її по дорозі, після чого залишив на узбіччі за межами села.