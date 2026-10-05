Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 5 октября РФ атаковала Украину 205 ударными БпЛА типа Shahed (49 из них – реактивные), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 172 российских беспилотника.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, ночью 5 октября российские войска нанесли ракетные удары по Индустриальному району Харькова. Один человек погиб, еще шестеро пострадали.