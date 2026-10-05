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05 октября 2026, 08:54

Удары по Киевщине: в двух районах повреждены дома и автомобили

05 октября 2026, 08:54
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Российские войска продолжают атаковать Киевщину. За последние сутки под ударами были Фастовский и Броварской районы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую ОВА.

В Фастовском районе в результате атаки повреждены три частных дома, два хозяйственных здания, теплица и легковой автомобиль.

В Броварском районе повреждены автомобиль, гараж и забор.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, ночью 5 октября российские войска нанесли ракетные удары по Индустриальному району Харькова. Один человек погиб, еще шестеро пострадали.

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