Удары по Киевщине: в двух районах повреждены дома и автомобили
Российские войска продолжают атаковать Киевщину. За последние сутки под ударами были Фастовский и Броварской районы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую ОВА.
В Фастовском районе в результате атаки повреждены три частных дома, два хозяйственных здания, теплица и легковой автомобиль.
В Броварском районе повреждены автомобиль, гараж и забор.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, ночью 5 октября российские войска нанесли ракетные удары по Индустриальному району Харькова. Один человек погиб, еще шестеро пострадали.
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