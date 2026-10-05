РФ ударила "Бандеролями" по Николаеву: повреждены склады и автомобили, есть пострадавший

Иллюстративное фото: ГСЧС Николаевской области

В Николаеве в результате российской атаки пострадал 58-летний мужчина. Медицинскую помощь ему оказали на месте. Лечение он продолжит амбулаторно

Об этом сообщил и.о. начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов, передает RegioNews.

По его словам, за прошедшие сутки российские войска атаковали область ударными беспилотниками типа Shahed. В Николаеве повреждены складские помещения и три автомобиля.

Кроме того, днем российские военные применили FPV-дроны против Галицыновской и Куцурубской общин Николаевского района. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 5 октября РФ атаковала Украину 205 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.