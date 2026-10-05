Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска нанесли более 45 ударов по 18 населенным пунктам Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде в результате ударов БпЛА погиб 52-летний мужчина, еще один 29-летний мужчина получил ранения. Кроме того, из-за попадания вражеских авиабомб травмы получил 21 мирный житель, в том числе годовалый ребенок, женщины в возрасте от 25 до 98 лет и мужчины в возрасте от 29 до 79 лет.

В Свеской громаде из-за попадания беспилотника пострадали 59-летняя женщина и 62-летний мужчина.

В Великописаревской громаде в результате взрыва БПЛА травмирован 70-летний мужчина.

В Шосткинской громаде вражеский дрон попал в автомобиль, пострадала 57-летняя женщина.

В Середино-Будской громаде из-за попадания беспилотника в жилой дом травмирован 58-летний мужчина.

Напомним, ночью 5 октября российские войска нанесли ракетные удары по Индустриальному району Харькова. Один человек погиб, еще шестеро пострадали.