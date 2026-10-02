Росіяни вдарили по Харківщині: поранені шестеро людей, серед них 15-річний хлопець

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська обстріляли Харків та 13 населених пунктів області. Внаслідок атак постраждали шестеро людей, серед них 15-річний хлопець

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, поблизу села Польова Солоницівської громади поранень зазнали 45-річний чоловік і 15-річний хлопець. В Ізюмі постраждав 63-річний чоловік, у Золочеві – 59-річний. У селі Піски-Радьківські Борівської громади поранено 52-річного чоловіка, а поблизу села Миронівка Золочівської громади – 42-річного.

Харків ворог атакував безпілотниками. Удари зафіксували у Київському та Основ'янському районах міста.

Загалом по Харківщині російські війська застосували одну реактивну систему залпового вогню, дві керовані авіабомби, два БпЛА типу "Молнія", 17 FPV-дронів та 109 безпілотників, тип яких встановлюється.

Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру. У Харкові пошкоджені п'ять автомобілів та магазин. В області зафіксовано пошкодження приватних будинків, автомобілів, електромереж, ферми, складської будівлі сільськогосподарського підприємства та іншого майна.

Нагадаємо, в ніч на 2 жовтня РФ атакувала Україну 108 ударними БпЛА типу Shahed (47 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.