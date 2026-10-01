У Харкові поліція розслідує порушення недоторканності приватного життя 22-річної жінки

Фото: поліція Харківської області

У Харкові поліція розпочала кримінальне провадження за фактом можливого порушення недоторканності приватного життя 22-річної жінки. За її заявою, 24-річний знайомий без її згоди збирав, зберігав та поширював конфіденційну інформацію про її особисте життя

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews .

Із заявою до правоохоронців жінка звернулася 23 вересня. За її словами, знайомий незаконно збирав, зберігав та надалі поширював інформацію, що стосується її приватного життя, без її згоди та законних підстав.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Кримінальне провадження розпочали за частиною 1 статті 182 Кримінального кодексу України — порушення недоторканності приватного життя.

Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, встановлюють усі обставини події та перевіряють інформацію, викладену у заяві.

За результатами розслідування діям 24-річного чоловіка нададуть відповідну правову оцінку.

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