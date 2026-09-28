Российские удары по Харьковщине: погиб человек, среди 27 пострадавших – 9 детей

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 12 населенных пунктов области. В результате обстрелов один человек погиб, еще 27 получили ранения

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

В Харькове пострадали 25 человек, в том числе девять детей. В селе Шестаково Старосалтовской общины погиб 67-летний мужчина, еще 65-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс. В поселке Шевченково с такой же реакцией обратился 60-летний мужчина.

По Харькову российские войска наносили удары КАБами и беспилотниками. КАБами атаковали Салтовский и Киевский районы, а БпЛА – Шевченковский район.

В целом по Харьковщине враг применил шесть КАБов, два БпЛА типа "Молния", шесть FPV-дронов и 69 беспилотников, тип которых устанавливают.

В Харькове повреждены пять многоквартирных и шесть частных домов, гражданское предприятие, магазин, четыре хозяйственных постройки и 15 автомобилей.

Повреждения также зафиксировали в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах. Среди поврежденных объектов – жилые дома, магазины, автомобили, хозяйственные постройки, электросети и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 712 ударов по 54 населенным пунктам Запорожской области. Погиб один человек, еще четверо получили ранения.