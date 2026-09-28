Російські удари по Харківщині: загинула людина, серед 27 постраждалих – 9 дітей

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 12 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 27 отримали поранення

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

У Харкові постраждали 25 людей, серед них дев'ятеро дітей. У селі Шестакове Старосалтівської громади загинув 67-річний чоловік, ще 65-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У селищі Шевченкове з такою ж реакцією звернувся 60-річний чоловік.

По Харкову російські війська завдавали ударів КАБами та безпілотниками. КАБами атакували Салтівський і Київський райони, а БпЛА – Шевченківський район.

Загалом по Харківщині ворог застосував шість КАБів, два БпЛА типу "Молнія", шість FPV-дронів та 69 безпілотників, тип яких наразі встановлюють.

У Харкові пошкоджено п'ять багатоквартирних і шість приватних будинків, цивільне підприємство, магазин, чотири господарські споруди та 15 автомобілів.

Пошкодження також зафіксували в Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах. Серед пошкоджених об'єктів – житлові будинки, магазини, автомобілі, господарські споруди, електромережі та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 712 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області. Загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.