08:54  28 вересня
На Закарпатті сварка між співмешканцями закінчилася смертю 55-річної жінки
10:22  28 вересня
Через газогін і під прикриттям цивільних: як окупанти тікали з Харківщини
10:31  28 вересня
На Львівщині на об'їзній зіткнулися легковики: один загиблий і двоє травмованих
UA | RU
UA | RU
28 вересня 2026, 08:19

Російські удари по Харківщині: загинула людина, серед 27 постраждалих – 9 дітей

28 вересня 2026, 08:19
Читайте также на русском языке
Фото: Харківська ОВА
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 12 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 27 отримали поранення

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

У Харкові постраждали 25 людей, серед них дев'ятеро дітей. У селі Шестакове Старосалтівської громади загинув 67-річний чоловік, ще 65-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У селищі Шевченкове з такою ж реакцією звернувся 60-річний чоловік.

По Харкову російські війська завдавали ударів КАБами та безпілотниками. КАБами атакували Салтівський і Київський райони, а БпЛА – Шевченківський район.

Загалом по Харківщині ворог застосував шість КАБів, два БпЛА типу "Молнія", шість FPV-дронів та 69 безпілотників, тип яких наразі встановлюють.

У Харкові пошкоджено п'ять багатоквартирних і шість приватних будинків, цивільне підприємство, магазин, чотири господарські споруди та 15 автомобілів.

Пошкодження також зафіксували в Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах. Серед пошкоджених об'єктів – житлові будинки, магазини, автомобілі, господарські споруди, електромережі та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 712 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області. Загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область війна обстріли пошкодження діти російська армія БПЛА
Нічна атака на Київ: четверо постраждалих, пошкоджені будинки та офіси
28 вересня 2026, 07:02
У Дарницькому районі Києва дрон влучив у дев'ятиповерхівку
27 вересня 2026, 17:41
Росіяни вдарили по Сумах трьома КАБами: загинули 16-річна дівчина та літня жінка
27 вересня 2026, 17:15
Всі новини »
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
На Львівщині на об'їзній зіткнулися легковики: один загиблий і двоє травмованих
28 вересня 2026, 10:31
Через газогін і під прикриттям цивільних: як окупанти тікали з Харківщини
28 вересня 2026, 10:22
Ставка на диво: на що тепер розраховує Кремль
28 вересня 2026, 10:14
На Сумщині через обстріли загинули дві людини, восьмеро – поранені
28 вересня 2026, 09:57
ПДВ зросте на 1%: уряд розраховує створити фонд страхування бізнесу на $5 млрд
28 вересня 2026, 09:57
Ворожі атаки на Київщину: пошкодження у п'яти районах, 3 загиблих, 8 поранених
28 вересня 2026, 09:42
РФ атакувала харчове підприємство на Житомирщині: виникла пожежа
28 вересня 2026, 09:27
Росіяни вдарили по двох районах Дніпропетровщини: є пошкодження
28 вересня 2026, 09:24
Війна на роки чи крок на випередження: чим ризикує Європа
28 вересня 2026, 09:12
Полтавщину атакували ворожі безпілотники
28 вересня 2026, 08:56
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Микола Княжицький
Всі блоги »