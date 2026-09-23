Росіяни двічі атакували Ізюм: застосували 12 КАБів, постраждали семеро людей

Фото: Ізюмська МВА

Про це повідомила Ізюмська МВА, передає RegioNews.

Перший удар стався з 21:30 до 21:50. Росіяни застосували, за попередніми даними, вісім КАБів. Влучання зафіксували орієнтовно в районах Верхнього селища та ІОМЗ.

Унаслідок атаки пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, у місцях влучань виникли пожежі. Також у районах ударів зникло електропостачання.

О 22:40 ворог завдав по Ізюму повторного удару, застосувавши, за попередніми даними, ще чотири КАБи. Влучання зафіксували орієнтовно в районі Нафтовика. Пошкоджені житлові багатоквартирні будинки, виникла пожежа.

Станом на ранок відомо про сімох постраждалих. Серед них – 11-річна дитина, яка отримала гостру реакцію на стрес. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Через обстріли в Ізюмі виникли масштабні перебої з електропостачанням. З вечора без електрики залишилися абоненти у районах Верхнього селища, ІОМЗ, Залізничного ринку та Нафтовика.

Близько 5:00 до знеструмлених районів додалися центральна та південна частини Ізюма, а також частини Гончарівки та Пісок.

Фахівці АТ "Харківобленерго" працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, впродовж 22 вересня російські війська понад 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів і ударів шестеро людей дістали поранень.