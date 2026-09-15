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15 вересня 2026, 07:52

РФ вдарила ракетою по Ізюму: постраждали четверо, серед них троє дітей

15 вересня 2026, 07:52
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Увечері 14 вересня російські війська завдали ракетного удару по місту Ізюм Харківської області

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих, серед них – 17-річний хлопець, 16-річна дівчина та 14-річний хлопчик.

Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше окупанти завдали по місту удару керованою авіабомбою. Внаслідок атаки постраждали троє людей – 56-річний чоловік, 34-річна жінка та двомісячна дитина.

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Харківська область Ізюм ракета війна атака постраждалі діти неповнолітні
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