Верховний Суд залишив у силі вирок двом харків'янам за передачу ворогу військових локацій

Фото: Офіс Генерального прокурора

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без змін вироки двом жителям Харкова, яких засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за передачу російській стороні інформації про українських військових та місця отримання гуманітарної допомоги

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора передає RegioNews .

Як встановило слідство, наприкінці лютого 2022 року 49-річна харків’янка почала спілкуватися зі своїм колишнім чоловіком — 48-річним бойовиком так званої "ЛНР". Він попросив жінку збирати інформацію про патріотично налаштованих жителів Харківщини.

Упродовж лютого–серпня 2022 року обоє збирали та передавали йому дані з точними координатами позицій українських сил оборони, а також благодійної організації, яка забезпечувала військовослужбовців і цивільних продуктами та іншою гуманітарною допомогою.

За даними прокуратури, під час спілкування підозрювані зневажливо висловлювалися про українських військових та очікували якнайшвидшої окупації Харкова й області російськими військами.

Захист намагався домогтися перегляду судових рішень у Верховному Суді. Прокурори Офісу Генерального прокурора заперечили доводи сторони захисту та обґрунтували відсутність підстав для скасування або зміни вироків.

Касаційний кримінальний суд погодився з позицією обвинувачення та залишив судові рішення без змін. Покарання у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією майна для кожного із засуджених суд визнав таким, що відповідає тяжкості вчиненого.

Нагадаємо, що на Харківщині винесли суворий вирок залізничнику, який за $165 продавав ворогу безпеку цілих регіонів.