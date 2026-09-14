Верховний Суд залишив у силі вирок двом харків'янам за передачу ворогу військових локацій
Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без змін вироки двом жителям Харкова, яких засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за передачу російській стороні інформації про українських військових та місця отримання гуманітарної допомоги
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора передає RegioNews.
Як встановило слідство, наприкінці лютого 2022 року 49-річна харків’янка почала спілкуватися зі своїм колишнім чоловіком — 48-річним бойовиком так званої "ЛНР". Він попросив жінку збирати інформацію про патріотично налаштованих жителів Харківщини.
Упродовж лютого–серпня 2022 року обоє збирали та передавали йому дані з точними координатами позицій українських сил оборони, а також благодійної організації, яка забезпечувала військовослужбовців і цивільних продуктами та іншою гуманітарною допомогою.
За даними прокуратури, під час спілкування підозрювані зневажливо висловлювалися про українських військових та очікували якнайшвидшої окупації Харкова й області російськими військами.
Захист намагався домогтися перегляду судових рішень у Верховному Суді. Прокурори Офісу Генерального прокурора заперечили доводи сторони захисту та обґрунтували відсутність підстав для скасування або зміни вироків.
Касаційний кримінальний суд погодився з позицією обвинувачення та залишив судові рішення без змін. Покарання у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією майна для кожного із засуджених суд визнав таким, що відповідає тяжкості вчиненого.
Нагадаємо, що на Харківщині винесли суворий вирок залізничнику, який за $165 продавав ворогу безпеку цілих регіонів.