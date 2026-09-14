09:12  14 вересня
Росіяни атакували цивільне авто на Херсонщині: загинув чоловік
19:00  13 вересня
На Полтавщині підліток на мотоциклі влетів в іномарку
18:00  13 вересня
Афішу Анни Трінчер розмістили поверх фото полонених військових: що каже співачка
UA | RU
UA | RU
14 вересня 2026, 07:52

Росіяни вдарили КАБом по Ізюму: постраждали троє людей, серед них немовля

14 вересня 2026, 07:52
Читайте также на русском языке
Фото: Харківська ОВА
Читайте также
на русском языке

Російські війська завдали удару керованою авіабомбою по місту Ізюм на Харківщині

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки постраждали троє людей – 56-річний чоловік, 34-річна жінка та двомісячна дитина.

Внаслідок удару зруйновано чотири приватні домоволодіння. Ще п’ять приватних будинків та легкові автомобілі зазнали пошкоджень.

На місцях влучань працюють усі профільні служби.

Нагадаємо, впродовж минулої доби окупанти завдали 876 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область Ізюм атака російська армія війна постраждалі дитина
Росіяни атакували авто ремонтників на Сумщині: загинув 53-річний енергетик
14 вересня 2026, 07:07
Наслідки обстрілів Житомирщини: пожежі на трьох АЗС та загиблі у Звягелі
12 вересня 2026, 17:58
У Луцьку рятувальники ліквідували пожежу у вагонах потяга після російського удару
12 вересня 2026, 17:19
Всі новини »
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
На Полтавщині 9-річний хлопчик випав із вікна сьомого поверху
14 вересня 2026, 11:18
Навчальний процес вийде на новий рівень: меценат Денис Парамонов подарував школам Білої Церкви сучасні пристрої
14 вересня 2026, 10:57
Рада 15 вересня розгляне відставку генпрокурора Кравченка
14 вересня 2026, 10:38
Кравченко виїхав за кордон: генпрокурор заявив про службове відрядження
14 вересня 2026, 10:14
"Це продовження системної атаки": НАБУ і САП відповіли Кравченку
14 вересня 2026, 09:47
ЗСУ за добу ліквідували близько 1700 окупантів і знищили понад 2100 дронів
14 вересня 2026, 09:33
Росіяни атакували цивільне авто на Херсонщині: загинув чоловік
14 вересня 2026, 09:12
Зеленський закликав Раду звільнити Кравченка: "Саме це я йому сказав"
14 вересня 2026, 08:40
"Я давно мав це зробити": Кравченко підписав підозру директору НАБУ Кривоносу
14 вересня 2026, 08:26
Трамп, дизель і "невістка": хто насправді винен у рекордних цінах
14 вересня 2026, 08:05
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Сергій Фурса
Вадим Денисенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »