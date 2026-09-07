В Харькове мужчина угрожал людям в магазине с ножом
В Харькове задержан мужчина, который угрожал людям. Это произошло прямо в магазине
Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.
Вблизи магазина между двумя мужчинами произошла ссора. Один из них решил не продолжать конфликт и просто удалился в помещение магазина. Но пьяный злоумышленник последовал за ним. Прямо в магазине он угрожал мужчине убийством, а в руках держал нож.
Осознавая реальность угрозы, мужчина схватил нападающего за руку с ножом и повалил его на землю. Правоохранители задержали злоумышленника. Ему может грозить пробационный надзор сроком до двух лет или ограничение свободы на тот же срок.
Напомним, ранее в столице военный угрожал мужчине трофейным оружием. Правоохранители его задержали.
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