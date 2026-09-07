В Харькове мужчина угрожал людям в магазине с ножом

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Вблизи магазина между двумя мужчинами произошла ссора. Один из них решил не продолжать конфликт и просто удалился в помещение магазина. Но пьяный злоумышленник последовал за ним. Прямо в магазине он угрожал мужчине убийством, а в руках держал нож.

Осознавая реальность угрозы, мужчина схватил нападающего за руку с ножом и повалил его на землю. Правоохранители задержали злоумышленника. Ему может грозить пробационный надзор сроком до двух лет или ограничение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее в столице военный угрожал мужчине трофейным оружием. Правоохранители его задержали.