Фото: ОВА

Число пострадавших из-за российской атаки на Запорожье днем 7 сентября возросло до пяти человек

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате атаки получили повреждения две многоэтажки, припаркованные автомобили и помещение детского сада. К счастью, дети находились в укрытии вместе с воспитателями.

Напомним, днем 7 сентября россияне в очередной раз атаковали Запорожье беспилотником . Сообщалось о двух пострадавших.