У Харкові чоловік погрожував людям у магазині з ножем

Фото: Національна поліція

У Харкові затримали чоловіка, який погрожував людям. Це сталось прямо у магазині

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Поблизу магазину між двома чоловіками сталась сварка. Один із них вирішив не продовжувати конфлікт і просто пішов у приміщення магазину. Але п'яний зловмисник пішов за ним. Прямо у магазині він погрожував чоловіку вбивсвтом, а в руках тримав ніж.

Усвідомлюючи реальність загрози, чоловік схопив нападника за руку з ножем та повалив його на землю. Правоохоронці затримали зловмисника. Йому може загрожувати пробаційний нагляд на строк до двох років або обмеження волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше у столиці військовий погрожував чоловікові трофейною зброєю. Правоохоронці його затримали.