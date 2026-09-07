Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Житель Красиловщины за рулем Volkswagen не справился с управлением, съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП 69-летний водитель и его 12-летний пассажир получили травмы, их госпитализировали в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 6 сентября в Яворивском районе Львовской области в результате ДТП травмировались двое 16-летних пассажиров квадроцикла.