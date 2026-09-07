На Хмельнитчине перевернулась легковушка: пострадали мужчина и ребенок
ДТП произошло 5 сентября около 09:15 вблизи села Сергеевка Хмельницкого района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Житель Красиловщины за рулем Volkswagen не справился с управлением, съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся.
В результате ДТП 69-летний водитель и его 12-летний пассажир получили травмы, их госпитализировали в больницу.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 6 сентября в Яворивском районе Львовской области в результате ДТП травмировались двое 16-летних пассажиров квадроцикла.
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