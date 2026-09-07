В Чернигове во время пожара в многоэтажке погибли два человека
Пожар произошел 6 сентября в Чернигове в одной из квартир многоэтажки на проспекте Михаила Грушевского
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Когда спасатели прибыли, огонь уже полностью охватил квартиру.
Во время проведения разведки огнеборцы обнаружили тела двух человек – мужчины и женщины. Пожар потушили.
Причину пожара и обстоятельства гибели людей устанавливают правоохранители.
Напомним, ночью 5 сентября на Закарпатье горела база отдыха. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух погибших женщин.
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