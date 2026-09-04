11:49  04 вересня
На Київщині з 20-метрової криниці дістали тіла двох чоловіків
07:39  04 вересня
П'яний поліцейський на BMW насмерть збив велосипедиста на Львівщині
10:36  04 вересня
На Одещині працівник ТЦК наїхав на 2,5-річного хлопчика та втік
UA | RU
UA | RU
04 вересня 2026, 14:16

На Харківщині під час пожежі сухої трави загинула 85-річна жінка

04 вересня 2026, 14:16
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Харківщини
Читайте также
на русском языке

На Харківщині поблизу приватного домоволодіння спалахнула суха трава. Площа пожежі склала близько 0,5 гектара

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Під час ліквідації займання рятувальники виявили в осередку пожежі тіло жінки 1941 року народження.

Вогнеборці повністю загасили пожежу.

У ДСНС наголошують, що спалювання сухої рослинності та сміття становить серйозну небезпеку для людей, майна та довкілля. За сухої та вітряної погоди вогонь може поширюватися дуже швидко.

Рятувальники закликають не випалювати суху траву та листя і не розводити багаття поблизу будівель, лісосмуг та сухостою.

Загалом протягом минулої доби в екосистемах України виникло 167 пожеж на загальній площі понад 54 гектари.

Нагадаємо, раніше у селі Білогородка на Київщині сталася пожежа на підприємстві – горіла виробнича будівля аграрного типу. Загинула людина. Причини виникнення пожежі з'ясовуватимуть фахівці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область трава пожежа Тіло жінка ДСНС
Росіяни вдарили по Броварах: спалахнула пожежа, містян просять закрити вікна
04 вересня 2026, 10:07
Росіяни атакували Дніпро: виникла пожежа
03 вересня 2026, 11:29
Всі новини »
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
На Харківщині розслідують масову загибель понад 5 тисяч рибин в озері Личево
04 вересня 2026, 15:59
Катував цивільну електрострумом до втрати свідомості: на Херсонщині судитимуть псевдополіцейського
04 вересня 2026, 15:50
Удари по Запорізькому району: дрони атакували авто та будинок, двоє людей поранені
04 вересня 2026, 15:42
У Києві 48-річний чоловік застрелив сусіда після сварки через ревнощі
04 вересня 2026, 14:58
Прикордонники показали, як "рознесли" укриття росіян
04 вересня 2026, 14:55
"Злив" даних контррозвідників: що кажуть в ДБР
04 вересня 2026, 14:45
Запорізька ОДА отримала нового керівника: хто тимчасово очолить область
04 вересня 2026, 14:32
Удари по РФ: як українські атаки впливають на режим Путіна
04 вересня 2026, 13:55
Били й душили в лісосмузі: на Одещини двом 17-річним підліткам оголосили підозру в катуванні 12-річного хлопця
04 вересня 2026, 13:32
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Всі публікації »
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Віталій Шабунін
Всі блоги »