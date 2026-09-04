На Харківщині під час пожежі сухої трави загинула 85-річна жінка

Фото: ДСНС Харківщини

На Харківщині поблизу приватного домоволодіння спалахнула суха трава. Площа пожежі склала близько 0,5 гектара

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Під час ліквідації займання рятувальники виявили в осередку пожежі тіло жінки 1941 року народження.

Вогнеборці повністю загасили пожежу.

У ДСНС наголошують, що спалювання сухої рослинності та сміття становить серйозну небезпеку для людей, майна та довкілля. За сухої та вітряної погоди вогонь може поширюватися дуже швидко.

Рятувальники закликають не випалювати суху траву та листя і не розводити багаття поблизу будівель, лісосмуг та сухостою.

Загалом протягом минулої доби в екосистемах України виникло 167 пожеж на загальній площі понад 54 гектари.

Нагадаємо, раніше у селі Білогородка на Київщині сталася пожежа на підприємстві – горіла виробнича будівля аграрного типу. Загинула людина. Причини виникнення пожежі з'ясовуватимуть фахівці.