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04 сентября 2026, 13:23

Военный и его жена шпионили в пользу РФ: их задержали в Харькове

04 сентября 2026, 13:23
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Фото: СБУ
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В Харькове военная контрразведка СБУ задержала супругов, работавших на российскую военную разведку. Среди задержанных – мобилизованный военнослужащий Сил обороны и его жена

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина служил в бригаде территориальной обороны и передавал российской стороне информацию об украинских военных объектах.

Следствие установило, что харьковчанин начал сотрудничать с российскими спецслужбами через своего соседа – профессора одного из местных университетов. В марте этого года СБУ задержала преподавателя по подозрению в корректировке российских ударов по Харькову.

После этого, по заданию российской разведки, мужчина мобилизовался в украинскую армию. Там он был солдатом резерва запасной роты.

Под видом служебных поездок военный собирал информацию о расположении подразделений противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и фортификационных сооружений в Харькове. Также он наносил на Google Maps местоположение местных ТЭЦ и ключевых электроподстанций.

Впоследствии мужчина привлек к сотрудничеству свою безработную жену. Сначала она обходила город и искала места базирования украинских военных, после чего передавала собранную информацию мужчине. В дальнейшем женщина, по данным следствия, напрямую отчитывалась российскому куратору.

Следующей задачей для военнослужащего должна стать подготовка оператора беспилотных систем. По версии следствия, он планировал передавать российской спецслужбе информацию, полученную во время учебы, а затем рассчитывал получить должность в подразделении БпЛА.

Контрразведчики СБУ задокументировали деятельность супругов и задержали обоих. Мужчину задержали во время очередной разведывательной вылазки, а его жену – по месту жительства.

В ходе обысков у них изъяли 12 смартфонов, четыре ноутбука и два планшета, которые, по данным следствия, использовали для конспиративной связи с российской разведкой.

Обеим задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В случае доказательства вины им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Полтаве студент готовил покушение на командира воинской части. Кроме подготовки покушения, он согласился выполнить еще одну задачу – поджечь грузовик. Именно при попытке поджога транспортного средства сотрудники СБУ задержали его.

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РФ война СБУ Харьков агент рф военный сотрудничество с врагом супруги
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