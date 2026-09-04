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04 вересня 2026, 13:23

Військовий і його дружина шпигували на користь РФ: їх затримали у Харкові

04 вересня 2026, 13:23
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Фото: СБУ
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У Харкові військова контррозвідка СБУ затримала подружжя, яке працювало на російську воєнну розвідку. Серед затриманих – мобілізований військовослужбовець Сил оборони та його дружина

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік служив у бригаді територіальної оборони та передавав російській стороні інформацію про українські військові об’єкти.

Слідство встановило, що харків’янин почав співпрацювати з російськими спецслужбами через свого сусіда – професора одного з місцевих університетів. У березні цього року СБУ затримала викладача за підозрою у коригуванні російських ударів по Харкову.

Після цього, за завданням російської розвідки, чоловік мобілізувався до українського війська. Там він служив солдатом резерву запасної роти.

Під виглядом службових поїздок військовий збирав інформацію про розташування підрозділів протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та фортифікаційних споруд у Харкові. Також він наносив на Google Maps місця розташування місцевих ТЕЦ та ключових електропідстанцій.

Згодом чоловік залучив до співпраці свою безробітну дружину. Спочатку вона обходила місто та шукала місця базування українських військових, після чого передавала зібрану інформацію чоловікові. Надалі жінка, за даними слідства, напряму звітувала російському куратору.

Наступним завданням для військовослужбовця мала стати підготовка оператора безпілотних систем. За версією слідства, він планував передавати російській спецслужбі інформацію, отриману під час навчання, а після цього розраховував отримати посаду у підрозділі БпЛА.

Контррозвідники СБУ задокументували діяльність подружжя та затримали обох. Чоловіка затримали під час чергової розвідувальної вилазки, а його дружину – за місцем проживання.

Під час обшуків у них вилучили 12 смартфонів, чотири ноутбуки та два планшети, які, за даними слідства, використовували для конспіративного зв’язку з російською розвідкою.

Обом затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України –державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У разі доведення вини їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Полтаві студент готував замах на командира військової частини. Крім підготовки замаху, він погодився виконати ще одне завдання – підпалити вантажівку. Саме під час спроби підпалу транспортного засобу співробітники СБУ затримали його.

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РФ війна СБУ Харків агент рф військовий співпраця з ворогом подружжя
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