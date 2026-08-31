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31 августа 2026, 16:33

В Ровно в административном здании райотдела произошел взрыв: погиб полицейский

31 августа 2026, 16:33
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Фото иллюстративное
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В Ровно 31 августа произошел взрыв в административном здании районного отдела полиции. Пока известно об одном погибшем полицейском.

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Еще трое правоохранителей получили ранения.

На месте происшествия работают все экстренные службы.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины взрыва.

Остальные детали происшествия уточняются.

Напомним, что в Черкасской области будут судить 46-летнего жителя одного из сел Золотоношского района, который, по данным следствия, по хулиганским мотивам привел в боевое положение гранату и бросил ее во двор частного дома.

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