Атака дронов на Запорожье: шесть раненых, повреждены маршрутка и магазин
В Запорожье в результате российских атак пострадали шесть человек. Враг продолжает атаковать областной центр беспилотниками
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .
Раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.
Также в результате вражеской атаки повреждены автомобили, маршрутное такси и магазин.
Обстоятельства и последствия атаки уточняются.
Напомним, что российские войска атаковали автозаправочную станцию в Одесской области. В результате обстрела повреждены газозаправочная колонка и автомобиль.
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