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31 августа 2026, 16:55

Атака на Киевщину: горят склады "Авроры", жителей просят закрыть окна

31 августа 2026, 16:55
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Фото из открытых источников
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Днем 31 августа россияне атаковали Киевщину. В сети сообщают о масштабном пожаре на складах

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, передает RegioNews.

В местных каналах сообщили, что пожар произошел на складах в Стоянке Киевской области. По данным источников, это склады сети "Аврора".

Также в КГГА подтвердили, что в Бучанском районе масштабный пожар. Отмечается, что из-за направления ветра дым может распространяться в сторону столицы. В случае появления задымления жителям рекомендуют:

закрыть окна;
ограничить пребывание на улице;
при возможности включить воздухоочиститель;
пить достаточно воды.

Также ранее сообщалось о том, что оккупанты атаковали состав VARUS в Киевской области.

Напомним, ранее российские войска атаковали автозаправочную станцию в Одесской области. В результате обстрела повреждены газозаправочная колонка и автомобиль.

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