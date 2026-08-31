Атака на Киевщину: горят склады "Авроры", жителей просят закрыть окна
Днем 31 августа россияне атаковали Киевщину. В сети сообщают о масштабном пожаре на складах
Об этом сообщают местные Telegram-каналы, передает RegioNews.
В местных каналах сообщили, что пожар произошел на складах в Стоянке Киевской области. По данным источников, это склады сети "Аврора".
Также в КГГА подтвердили, что в Бучанском районе масштабный пожар. Отмечается, что из-за направления ветра дым может распространяться в сторону столицы. В случае появления задымления жителям рекомендуют:
закрыть окна;
ограничить пребывание на улице;
при возможности включить воздухоочиститель;
пить достаточно воды.
Также ранее сообщалось о том, что оккупанты атаковали состав VARUS в Киевской области.
Напомним, ранее российские войска атаковали автозаправочную станцию в Одесской области. В результате обстрела повреждены газозаправочная колонка и автомобиль.