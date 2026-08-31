Во Львовской области врач ошибочно удалил женщине мочеточник

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Женщина потребовала от Военно-медицинского клинического центра Западного региона 3 миллиона гривен компенсации. Оказалось, врач во время операции ошибочно удалил ей мочеточник

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В июле 2017 года у нее начали периодически возникать боли в пояснице. Поэтому женщина обратилась в урологическое отделение медицинского центра. Врачи диагностировали камень в мочеточнике. Уже в сентябре того же года женщине провели операцию. Однако во время операции, как отметила женщина, врач допустил ошибку, в результате которой был поврежден левый мочеточник, а впоследствии его удалили.

После этого пациентка была вынуждена постоянно носить катетер. Из-за последствий операции ее образ жизни существенно изменился. Поэтому она потребовала 3 миллиона гривен в качестве компенсации.

Суд постановил взыскать с медицинского центра в пользу истицы 70 тысяч гривен морального ущерба. Врачебная ошибка подтвердилась. При этом такую сумму компенсации объясняют тем, что не было грубого пренебрежения профессиональными обязанностями.

Напомним, ранее в Одесской области судили врача-акушерку . Из-за ненадлежащего исполнения обязанностей скончался новорожденный ребенок.