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12 августа 2026, 19:59

Воевали против Украины на Покровском и Краматорском направлениях: двое боевиков приговорены к 15 годам тюрьмы

12 августа 2026, 19:59
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Суд признал виновными двух участников оккупационных войск в государственной измене и коллаборационной деятельности и назначил им по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, осуждены уроженцы Донецка и Запорожской области, которые воевали против Сил обороны Украины на должностях стрелков.

Один из них, по информации прокуратуры, в 2014 году присоединился к так называемой "народной милиции ДНР". Он нес караульную службу на территории воинской части, охранял месторасположение подразделения и дежурил на блокпостах.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году его подразделение вошло в состав Вооруженных Сил РФ. До 2025 года мужчина охранял склады стрелкового оружия, а затем был привлечен к активным боевым действиям на Покровском направлении.

Другой осужденный, находясь в России в 2025 году, заключил контракт о прохождении службы в армии государства-агрессора. По версии следствия, он прослужил около одного месяца и участвовал в штурмах украинских позиций на Краматорском направлении.

Правоохранители установили, что в сентябре и ноябре 2025 обоих оккупантов задержали военнослужащие ВСУ. Одного — в селе Уют Покровского района, а второго — в поселке Заречное Краматорского района.

Суд признал их виновными за:

  • ч. 1, 2 ст. 111 УК Украины – государственная измена;

  • ч. 7 ст. 111-1 УК Украины – коллаборационная деятельность.

Напомним, что прокуроры Черниговской и Донецкой областных прокуратур направили в суд обвинительные акты в отношении двух военнослужащих РФ, обвиняемых в жестоком обращении с гражданским населением и нарушении законов и обычаев войны.

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