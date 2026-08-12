Воевали против Украины на Покровском и Краматорском направлениях: двое боевиков приговорены к 15 годам тюрьмы

Фото: Офис Генерального прокурора

Суд признал виновными двух участников оккупационных войск в государственной измене и коллаборационной деятельности и назначил им по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, осуждены уроженцы Донецка и Запорожской области, которые воевали против Сил обороны Украины на должностях стрелков.

Один из них, по информации прокуратуры, в 2014 году присоединился к так называемой "народной милиции ДНР". Он нес караульную службу на территории воинской части, охранял месторасположение подразделения и дежурил на блокпостах.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году его подразделение вошло в состав Вооруженных Сил РФ. До 2025 года мужчина охранял склады стрелкового оружия, а затем был привлечен к активным боевым действиям на Покровском направлении.

Другой осужденный, находясь в России в 2025 году, заключил контракт о прохождении службы в армии государства-агрессора. По версии следствия, он прослужил около одного месяца и участвовал в штурмах украинских позиций на Краматорском направлении.

Правоохранители установили, что в сентябре и ноябре 2025 обоих оккупантов задержали военнослужащие ВСУ. Одного — в селе Уют Покровского района, а второго — в поселке Заречное Краматорского района.

Суд признал их виновными за:

ч. 1, 2 ст. 111 УК Украины – государственная измена;

ч. 7 ст. 111-1 УК Украины – коллаборационная деятельность.

Напомним, что прокуроры Черниговской и Донецкой областных прокуратур направили в суд обвинительные акты в отношении двух военнослужащих РФ, обвиняемых в жестоком обращении с гражданским населением и нарушении законов и обычаев войны.