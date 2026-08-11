У Харкові масово труять собак
У Харкові правоохоронці проводять перевірку через можливе жорстоке поводження з тваринами. Все почалось з публікацій у соцмережах про отруєння собак
Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.
10 серпня правоохоронці в соцмережах побачили публікації про можливе отруєння собак. Наразі поліція перевіряє публікації, встановлює осіб, які можуть бути причетні до цього.
"Поліція закликає громадян не залишатися байдужими до випадків жорстокого поводження з тваринами та повідомляти про такі факти правоохоронцям", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, що на Черкащині чоловіка судили за жорстоку розправу над тваринами. Він вбив собак та викинув їх на території кладовища.
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