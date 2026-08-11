Торгувала PVP та 4-ММС: у Харкові поліція затримала жінку-наркоторговку

Фото: поліція Харківської області

У Харкові поліцейські затримали 35-річну мешканку міста, яку підозрюють у незаконному придбанні, зберіганні та підготовці до збуту психотропних речовин. Жінці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомили в поліції Харківської області, передає RegioNews .

За даними правоохоронців, жінка зберігала особливо небезпечну психотропну речовину PVP та 4-ММС у квартирі в Індустріальному районі Харкова.

Поліцейські припинили злочинну діяльність фігурантки та затримали її в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час слідчих дій вилучили речові докази, які направили на експертне дослідження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Жінці повідомили про підозру. Санкція інкримінованої статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що українські та болгарські правоохоронці викрили міжнародний наркосиндикат. Все почалось з підпільної нарколабораторії, яка працювала в Болгарії.