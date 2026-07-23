Российские удары по Харьковщине: один человек погиб, 11 пострадали
За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 15 населенных пунктов области
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов , передает RegioNews .
По его словам, в результате обстрелов один человек погиб, еще 11 получили ранения или подверглись острым реакциям на стресс.
В Харькове шесть человек обратились за помощью из-за острой реакции на стресс. В Золочеве ранения получили 57-летний мужчина и 12-летняя девочка. В Старом Салтове пострадала 52-летняя женщина, еще один человек подвергся острой реакции на стресс. В Изюме такая же реакция зафиксирована у 63-летнего мужчины.
В селе Юрченково Волчанской общины погибла 60-летняя женщина. Также в Златополе в результате детонации взрывного устройства погибли двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет.
Россияне атаковали Харьков беспилотниками, в частности, Немышлянский и Шевченковский районы города.
В целом враг применил по области ракеты, управляемые авиабомбы, беспилотники типа Ланцет, Молния, FPV-дроны и другие БпЛА.
В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры: автозаправочные станции в Харькове, частные дома, учреждения культуры и образования, админздания, предприятия, электросети, транспорт и другие объекты в разных районах области.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 913 ударов по 52 населенным пунктам Запорожской области. Погибли два человека, еще семеро получили ранения.