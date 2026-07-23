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23 июля 2026, 08:46

Российские удары по Харьковщине: один человек погиб, 11 пострадали

23 июля 2026, 08:46
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Фото: Харьковская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 15 населенных пунктов области

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов , передает RegioNews .

По его словам, в результате обстрелов один человек погиб, еще 11 получили ранения или подверглись острым реакциям на стресс.

В Харькове шесть человек обратились за помощью из-за острой реакции на стресс. В Золочеве ранения получили 57-летний мужчина и 12-летняя девочка. В Старом Салтове пострадала 52-летняя женщина, еще один человек подвергся острой реакции на стресс. В Изюме такая же реакция зафиксирована у 63-летнего мужчины.

В селе Юрченково Волчанской общины погибла 60-летняя женщина. Также в Златополе в результате детонации взрывного устройства погибли двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет.

Россияне атаковали Харьков беспилотниками, в частности, Немышлянский и Шевченковский районы города.

В целом враг применил по области ракеты, управляемые авиабомбы, беспилотники типа Ланцет, Молния, FPV-дроны и другие БпЛА.

В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры: автозаправочные станции в Харькове, частные дома, учреждения культуры и образования, админздания, предприятия, электросети, транспорт и другие объекты в разных районах области.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 913 ударов по 52 населенным пунктам Запорожской области. Погибли два человека, еще семеро получили ранения.

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