Фото: полиция

За минувшие сутки российские войска нанесли 92 удара по 30 населенным пунктам Сумской области, применяя КАБы, минометы, артиллерию и беспилотники разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Середино-Будской громаде в результате минометных обстрелов погиб 57-летний мужчина.

В Сумах из-за попадания ударных БПЛА ранения получили двое мужчин, а также были повреждены три АЗС, нежилое здание и объекты критической инфраструктуры.

В Белопольской громаде от атаки дрона пострадали 53-летний мужчина и 68-летняя женщина. Повреждения получили один многоквартирный дом, пять частных домов, четыре торговых киоска и линия электропередач.

Кроме того, из-за ударов вражеских БпЛА в Березовской, Великописаревской и Садовской громадах ранения получили еще трое гражданских жителей: 62-летняя женщина, мужчины 51 и 44 лет.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 913 ударов по 52 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак на Запорожье и Запорожский район погибли два человека, еще семеро получили ранения.