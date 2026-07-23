Ночная атака на Одессу: повреждена инфраструктура, офис и частные дома
В ночь на 23 июля российские войска почти непрерывно атаковали Одессу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака .
По его словам, в результате вражеских обстрелов повреждены объекты инфраструктуры, несколько автомобилей, офисное помещение и остекление частных домов.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Лисак поблагодарил Силы обороны Украины за защиту города и призвала жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.
Напомним, 22 июля оккупанты атаковали Одесщину. В одном из населенных пунктов вражеский БпЛА попал в двухэтажный малоквартирный дом – в результате удара погибла женщина. В другом населенном пункте из-за попадания беспилотника обрушилась крыша частного дома, там обошлось без пострадавших.