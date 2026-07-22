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22 июля 2026, 23:55

Борщ в Украине дешевеет: что происходит с ценами на овощи

22 июля 2026, 23:55
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Фото из открытых источников
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В Украине рухнули цены на популярные овощи. Таким образом "борщовый набор" стал еще дешевле

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Белокочанная капуста упала в цене с 20 – 25 до 18 – 25 гривен за килограмм. При этом свекла подешевела с 14 – 18 до 10 – 15 гривен за килограмм. Цены на морковь упали с 28 – 30 до 22 – 28 гривен.

Репчатый лук продается в пределах 16 – 20 гривен за килограмм. Огурцы подешевели с 25-40 гривен до 15-30 гривен за килограмм. При этом помидоры подорожали до 40 – 75 гривен за килограмм против 30 – 60 гривен раньше.

Напомним, ранее в Украине продолжают падать цены на картофель. Причиной называют массовое поступление на рынок продукции нового урожая.

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